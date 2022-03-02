MSB duyurdu! Sınırda 2 terörist yakalandı

Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından 'Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor' başlığı ile yapılan paylaşımda, 2 DEAŞ üyesi teröristin sınırda yakalandığını açıkladı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.











