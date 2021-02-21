MSB duyurdu: Sınırdan Türkiye'ye girmeye çalışan teröristler yakalandı
MSB, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişinin Hatay’ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin HTŞ, 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
21 Şubat 2021, Pazar 13:17 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) gelen açıklamada, '''Hatay’ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin HTŞ, 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.'' ifadeleri kullanıldı.
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