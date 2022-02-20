MSB duyurdu! Taciz ateşi açan 14 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
20 Şubat 2022, Pazar 12:11 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1495322188685234179
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