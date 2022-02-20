MSB duyurdu! Taciz ateşi açan 14 terörist öldürüldü

Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.







