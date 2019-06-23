MSB duyurdu! Terör hedefleri imha edildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" ifadeleri kullanıldı