Türkiye MSB duyurdu: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

MSB duyurdu: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Türkiye

MSB duyurdu: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 129 olduğu açıklandı.

25 Mayıs 2021, Salı 19:00 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu." ifadelerine yer verildi.

AA

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