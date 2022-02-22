MSB duyurdu! Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı

Hudut Kartalları sınırda terör örgütlerine göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiden 3'ünün DEAŞ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün DEAŞ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"







