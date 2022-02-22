MSB duyurdu! Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını duyurdu.
22 Şubat 2022, Salı 11:18 Son Güncelleme:
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Hudut Kartalları sınırda terör örgütlerine göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiden 3'ünün DEAŞ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün DEAŞ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
https://twitter.com/tcsavunma/status/1496029582327177218
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