Türkiye MSB duyurdu: Teröristlere bir darbe daha

MSB duyurdu: Teröristlere bir darbe daha

Türkiye

MSB duyurdu: Teröristlere bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Metina bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

09 Mayıs 2021, Pazar 18:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Teröristlere bir darbe de Metina bölgesinden…

Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandolarımız, Metina’da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu.

Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

AA

İlgili Haberler
Son dakika! MSB, 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurduMSB operasyon görüntülerini paylaştı


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Yasak-kural tamam da peki ya gönül almak?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Daha neler
Rauf Tamer
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Hakan Çelik
Savaş çıkar mı?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Ruh hâlimiz nasıl, ne yapabiliriz?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
4 Mayıs 1937 Dersim
Oral Çalışlar
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cennet, annelerin ayakları altındadır sözünü kim söylemiştir?