MSB duyurdu: Teröristlere bir darbe daha
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Metina bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
09 Mayıs 2021, Pazar 18:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Teröristlere bir darbe de Metina bölgesinden…
Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandolarımız, Metina’da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu.
Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."
AA