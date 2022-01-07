MSB duyurdu! Teröristlere misliyle karşılık verildi: Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık verildiğini, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
07 Ocak 2022, Cuma 10:40 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1479351240505139206
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