Türkiye MSB duyurdu: Türk askerinin Afganistan tahliyesi tamamlandı

MSB duyurdu: Türk askerinin Afganistan tahliyesi tamamlandı

Türkiye

MSB duyurdu: Türk askerinin Afganistan tahliyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı." açıklamasında bulundu.

27 Ağustos 2021, Cuma 22:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Afganistan’dan tahliyelerinin tamamlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize ’ülkenize hoş geldiniz’ diyoruz."



DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İslamcılık ve Taliban…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Aday m’aday
Rauf Tamer
Şirin Sever
Kadınlara yaşatılana ne diyorsunuz peki?
Şirin Sever
Hakan Çelik
New York’un kalbinde “Türk Evi” açılıyor
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yapay zeka sayesinde enerjide rekor verim
Murat Gülderen
Banu Şen
Dünyanın gözbebeği şehir Gaziantep
Banu Şen
Erkut Can
Yarın bugünden daha güvenli olacak… mı?
Erkut Can
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Manisa'da feci kaza, ölü ve yaralılar var