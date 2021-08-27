MSB duyurdu: Türk askerinin Afganistan tahliyesi tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı." açıklamasında bulundu.
27 Ağustos 2021, Cuma 22:55 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Afganistan’dan tahliyelerinin tamamlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize ’ülkenize hoş geldiniz’ diyoruz."
https://twitter.com/tcsavunma/status/1431318126508007424?s=20
DHA