Türkiye MSB duyurdu: Uçaklarımıza NATO tarafından kalk emri verildi

MSB duyurdu: Uçaklarımıza NATO tarafından kalk emri verildi

Türkiye

MSB duyurdu: Uçaklarımıza NATO tarafından kalk emri verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya Malbork’ta konuşlu 161’inci Jet Filo Komutanlığı uçaklarına NATO tarafından kalk emri verildiğini bildirdi.

03 Eylül 2021, Cuma 21:02 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçakların belirlenen zaman içerisinde kalkış yaparak radar otoritelerinin yönlendirmesiyle Baltık Hava Sahasında önleme görevini emniyetle icra ettiği belirtildi. Açıklamada, "Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya Malbork’ta konuşlu 161’inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına NATO tarafından kalk emri verilmiştir." ifadelerine yer verildi.


AA

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