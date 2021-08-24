Türkiye MSB duyurdu: Ücretsiz olacak

MSB duyurdu: Ücretsiz olacak

Türkiye

MSB duyurdu: Ücretsiz olacak

Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla bakanlığa bağlı müzelerin ve müze gemilerin 13 Eylül'e kadar ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

24 Ağustos 2021, Salı 18:17 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında müze ve gemilerde sergilenen eserlere ait fotoğraflara yer verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos-13 Eylül 2021 tarihleri arasında Bakanlığımıza bağlı müzeler ile müze gemiler ücretsiz olarak halkın ziyaretine açıldı. Harbiye Askeri Müzesi'nde de Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sakarya Meydan Muharebesi'nde görev yapan muzaffer Türk komutanların silah, teçhizat ve eşyalarından oluşan 52 tarihi eşya ile askeri kültür varlıkları da ziyaretçiler için sergileniyor."

AA


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