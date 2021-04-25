Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 41 şahsın yakalandığı bildirildi. Yakalananların arasında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan terör örgütü mensubunun da bulunduğu açıklandı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 41 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan Radikal terör örgütü, birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.



