MSB duyurdu: Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 kişi yakalandı
MSB'nin yaptığı son dakika açıklamasına göre, Türkiye'den yasa dışı yollarla Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan terörist de var.
25 Nisan 2021, Pazar 12:56 Son Güncelleme:
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Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 41 şahsın yakalandığı bildirildi. Yakalananların arasında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan terör örgütü mensubunun da bulunduğu açıklandı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 41 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan Radikal terör örgütü, birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
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