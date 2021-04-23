Türkiye MSB duyurdu: Yakalandılar

MSB duyurdu: Yakalandılar

Türkiye

MSB duyurdu: Yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 8’i FETÖ terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

23 Nisan 2021, Cuma 20:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da aralıksız sürdüğü belirtilerek, "İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edilen şahıslardan 8’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Yalım Eralp’ten demokrasi endişeleri…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Pandemide nasıl yaşamalıyız?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Büyük gün
Rauf Tamer
Şirin Sever
Hangimiz yağlanmadık çılgınlar gibi?!
Şirin Sever
Hakan Çelik
En değerli yatırım
Hakan Çelik
Banu Şen
Pandemide Bodrum'un şansı Mavi Yolculuk
Banu Şen
Erkut Can
84 milyonun dışındayız
Erkut Can
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul için sevindiren açıklama