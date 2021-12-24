Türkiye MSB duyurdu: Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

MSB duyurdu: Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Türkiye

MSB duyurdu: Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananların 7'sinin FETÖ, 1'inin ise DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.

24 Aralık 2021, Cuma 17:54 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


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