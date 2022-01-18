Türkiye MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı

MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı

Türkiye

MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

18 Ocak 2022, Salı 10:27 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan sınır hattındaki önlemlere ilişkin yeni bir açıklama geldi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.



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