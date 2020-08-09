Türkiye MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

Türkiye

MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

09 Ağustos 2020, Pazar 21:34 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesine yer verildi.

AA


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