MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
09 Ağustos 2020, Pazar 21:34 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesine yer verildi.
AA
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