Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. 20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



