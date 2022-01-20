MSB duyurdu: Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı...
Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını duyurdu. MSB açıklamasında, '20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi.' denildi.
20 Ocak 2022, Perşembe 11:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. 20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
BUNLARI DA OKUYUN