Türkiye MSB: Etkisiz hale getirildiler

MSB: Etkisiz hale getirildiler

Türkiye

MSB: Etkisiz hale getirildiler

MSB tarafından yapılan açıklamada Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

30 Temmuz 2020, Perşembe 09:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Çılgın hedef
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Eşcinselle ne alıp veremediğiniz var...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Milyar liralık miras davasında sahte vekalet iddiası