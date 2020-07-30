MSB: Etkisiz hale getirildiler
MSB tarafından yapılan açıklamada Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
30 Temmuz 2020, Perşembe 09:37 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.
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