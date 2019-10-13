MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıla açıklamada ''Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 525 oldu'' denildi