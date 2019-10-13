MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıla açıklamada ''Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 525 oldu'' denildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.
Twitter'dan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 525 oldu" denildi.
DHA