  • Haberler
  • Gündem
  • MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıla açıklamada ''Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 525 oldu'' denildi

13 Ekim 2019, Pazar 20:22 Son Güncelleme:
A A
MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 525 oldu" denildi. 

DHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...