MSB, Gara'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit 2 PKK’lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
06 Eylül 2021, Pazartesi 10:15 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir duyuru geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
“Ara, Bul, Yok Et” parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz! TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
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