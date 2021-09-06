Türkiye MSB, Gara'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

MSB, Gara'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Türkiye

MSB, Gara'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit 2 PKK’lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

06 Eylül 2021, Pazartesi 10:15 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir duyuru geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: 

“Ara, Bul, Yok Et” parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz! TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.


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