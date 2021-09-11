Türkiye MSB görüntüleri paylaştı! Nefes kesen gösteri

MSB görüntüleri paylaştı! Nefes kesen gösteri

Türkiye

MSB görüntüleri paylaştı! Nefes kesen gösteri

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi’nin İzmir semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun uçak kokpitinden çekilen görüntülerini yayınladı.

11 Eylül 2021, Cumartesi 23:15 Son Güncelleme:
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi: "Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK ekibinden İzmir semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu... İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."



AA

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