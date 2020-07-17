MSB: Gözaltına alındılar
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Fırat Kalkanı bölgesi için önemli bir paylaşım yapıldı.
17 Temmuz 2020, Cuma 10:43 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.
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