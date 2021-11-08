Türkiye MSB: Hakurk'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Hakurk'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB: Hakurk'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 14:06 Son Güncelleme:
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

DHA

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