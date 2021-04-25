Türkiye MSB: Hava harekatıyla etki altına alındılar

MSB: Hava harekatıyla etki altına alındılar

Türkiye

MSB: Hava harekatıyla etki altına alındılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe operasyonları planlandığı şekilde sürerken Kandil bölgesinde belirlenen 4 hedefin hava harekatıyla etki altına alındığını bildirdi.

25 Nisan 2021, Pazar 01:40 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekatıyla etki altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AA

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