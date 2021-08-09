Türkiye MSB: Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB: Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; MSB, (Milli Savunma Bakanlığı) Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 12:18 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 13 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan harekatı bölgesinde 13 teröristin tespit edildiği belirtildi. 

Söz konusu teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.


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