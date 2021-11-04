Türkiye MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

04 Kasım 2021, Perşembe 10:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye Washington’dan F-16’ları alabilecek mi?
Hakan Çelik
Şirin Sever
Metin Akpınar ile muhabbet
Şirin Sever
Rauf Tamer
Telafisi zor
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
İYİ Parti senaryoları
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Kayıp hayvanınızı bulma rehberi
Murat Gülderen
Murat Çelik
Karantina günlükleri
Murat Çelik
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Şok Evi'ne operasyon! Tam 43 kişi kurtarıldı