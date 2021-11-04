MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
04 Kasım 2021, Perşembe 10:20 Son Güncelleme:
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1456152829123567617
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