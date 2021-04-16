MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
16 Nisan 2021, Cuma 16:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
DHA