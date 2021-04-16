Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

DHA