Türkiye MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

16 Nisan 2021, Cuma 16:07 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

DHA

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