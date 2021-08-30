Türkiye MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 14:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak düzenlediği operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Göklerin kartalları her daim görevinin başında. TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Zaferler şehri Afyonkarahisar
Banu Şen
Rauf Tamer
Fikri takip
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Fiyatıyla iddialı döndü
Hakan Çelik
Şirin Sever
Acımasız insana inat 'Bunu bi' düşünün'
Şirin Sever
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
İslamcılık ve Taliban…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bu saatlere dikkat! Yağış geliyor...