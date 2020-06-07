Siyaset MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siyaset

MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

07 Haziran 2020, Pazar 18:39 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

AA


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