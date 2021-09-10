MSB, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş dönemine ait tarihi fotoğraflar paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş dönemine ait tarihi fotoğraflar yayımladı.
10 Eylül 2021, Cuma 00:22 Son Güncelleme:
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MSB'nin Twitter hesabından, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişi, İzmir'de göndere Türk bayrağı çekilişi ve Atatürk'ün İzmir'de çekilmiş bir fotoğrafı yer aldı.
MSB'nin paylaşımında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1436051230141333505
AA