Türkiye MSB, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş dönemine ait tarihi fotoğraflar paylaştı

MSB, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş dönemine ait tarihi fotoğraflar paylaştı

Türkiye

MSB, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş dönemine ait tarihi fotoğraflar paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş dönemine ait tarihi fotoğraflar yayımladı.

10 Eylül 2021, Cuma 00:22 Son Güncelleme:
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MSB'nin Twitter hesabından, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişi, İzmir'de göndere Türk bayrağı çekilişi ve Atatürk'ün İzmir'de çekilmiş bir fotoğrafı yer aldı.

MSB'nin paylaşımında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA

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