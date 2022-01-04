Türkiye MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 Yılı Sözleşmeli Er Alım İlanı

MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 Yılı Sözleşmeli Er Alım İlanı

Türkiye

MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 Yılı Sözleşmeli Er Alım İlanı

MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 Yılı Sözleşmeli Er alacağını duyurdu.

04 Ocak 2022, Salı 16:04 Son Güncelleme:
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2022 yılında yapılacak olan sözleşmeli er temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen 2022 yılı kontenjanları dahilinde icra edilmektedir.

Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temini faaliyeti ile ilgili hususları kapsamaktadır.

Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak ve internet üzerinden Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dâhilinde başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

Başvurusu kabul edilen adayların sınavları, internette yayımlanacak tarihte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA’da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecektir.

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