MSB’ye bağlı olarak çalışacak 2 bin 533 işçi alımı için başvurular 8 Temmuz’da tamamlanmıştı. Başvuruların değerlendirilmesi ve kura çekimleri için Milli Savunma Bakanlığı 28 Temmuz tarihini işaret etmişti. Dün kura çekimleri tamamlandı ve 2021 MSB PERTEM 2533 işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı. İşte, MSB kura sonuçları…

MSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde istihdam edilmek üzere açılan 2 bin 533 işçi alımı ilanı için başvuruları 8 Temmuz'da tamamlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilen başvuruların değerlendirmesinin kura ile yapılacağı duyurulmuştu.

MSB tarafından paylaşılan takvime göre, kura çekimleri 28 Temmuz Çarşamba günü saat 10:30'da noter huzurunda gerçekleşti.

Heyecanla beklenen MSB kura sonuçları Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden açıklandı. Başvuru yapan adaylar, kura sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ile PERTEM işçi alımı kura sonuçları ekranı üzerinden öğrenebiliyor.

Kura sonucunda belirlenen sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, MSB'nin internet sitesinden ilan edilecek.

2021 MSB PERTEM 2533 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN