Türkiye MSB: Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi

MSB: Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi

Türkiye

MSB: Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi

MSB, (Milli Savunma Bakanlığı), Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere karşılık verilerek 10 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

19 Eylül 2021, Pazar 13:15 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir duyuru geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

SİİRT'TE DE OPERASYON

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Siirt'te de 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi bildirilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgüt mensubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir." denilmişti.


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