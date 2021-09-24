MSB: Metina’da 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği yer aldı.
24 Eylül 2021, Cuma 10:44 Son Güncelleme:
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1441298278973280257