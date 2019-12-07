Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2019 Nobel Edebiyat Ödülü´nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç’in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke’ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz.

Vicdan sahibi her insanı derinden yaralayacak, Nobel ödüllerini bir kez daha tartışmalı hale getirecek bu tarihi hatadan bir an önce dönülmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.





DHA

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