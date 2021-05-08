MSB operasyon görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonun görüntüsünü paylaştı.
08 Mayıs 2021, Cumartesi 19:29 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından Mehmetçiğin, arazide tespit ettiği bir mağaraya düzenlediği operasyona ilişkin havadan çekilen görüntüleri paylaşıldı. Açıklamada, "Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine tek tek giriyor. Tespit edilen sığınak, mağara, mühimmat ve silahlar kullanılamaz hâle getiriliyor" ifadeleri kullanıldı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1391059942812028935?s=20
DHA