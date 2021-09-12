MSB paylaştı! Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri'ne ait P-72 Deniz Karakol Uçağının NATO tarafından icra edilen Deniz Güvenliği maksatlı Deniz Muhafızı Harekâtına destek kapsamında Akdeniz’de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.
12 Eylül 2021, Pazar 12:38 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; İki Mavi, Mavi Vatan'ın Ötesinde! Deniz Kuvvetlerimize ait bir P-72 Deniz Karakol Uçağı, 8-9 Eylül 2021’de NATO tarafından icra edilen Deniz Güvenliği maksatlı Deniz Muhafızı Harekâtına destek kapsamında Akdeniz’de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirdi.