MSB paylaştı: Başarıyla icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığınca 10’uncu Dönem Çığ ve Barınma Kursu’nun başarıyla icra edildiğini açıkladı.
11 Ocak 2022, Salı 20:23 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Derin kar ve şiddetli soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığımızca 10’uncu Dönem Çığ ve Barınma Kursu başarıyla icra edildi” denildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1480891556596965377
ANKARA (İHA)
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