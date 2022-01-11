Türkiye MSB paylaştı: Başarıyla icra edildi

MSB paylaştı: Başarıyla icra edildi

Türkiye

MSB paylaştı: Başarıyla icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığınca 10’uncu Dönem Çığ ve Barınma Kursu’nun başarıyla icra edildiğini açıkladı.

11 Ocak 2022, Salı 20:23 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Derin kar ve şiddetli soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığımızca 10’uncu Dönem Çığ ve Barınma Kursu başarıyla icra edildi” denildi.


ANKARA (İHA)


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