Türkiye MSB paylaştı: Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor

MSB paylaştı: Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor

Türkiye

MSB paylaştı: Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatının başarıyla devam ettiğini açıkladı.

01 Haziran 2021, Salı 19:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "25 Mayıs’ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başlayan ve 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

ANKARA (DHA)

İlgili Haberler
MSB'den flaş açıklama: Sınırda yakalandılarMSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Sabır, inanç, hırs ve çalışmanın zaferi
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kıbrıs’taki ‘derin tuğla’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Müsilaj çalıştayı bu cuma
Murat Çelik
Rauf Tamer
Evet ama haydi
Rauf Tamer
Banu Şen
Yüzyıllardır ihracatın gözbebeği: Ege
Banu Şen
Murat Gülderen
Metropol arıcıları
Murat Gülderen
Şirin Sever
Sanat ve sergilerle normale dönüş
Şirin Sever
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac aşısı için önemli açıklama