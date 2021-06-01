MSB paylaştı: Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatının başarıyla devam ettiğini açıkladı.
01 Haziran 2021, Salı 19:16 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "25 Mayıs’ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başlayan ve 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi.
Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
ANKARA (DHA)
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