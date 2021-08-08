Türkiye MSB paylaştı! Hastaneye böyle nakledildi

MSB paylaştı! Hastaneye böyle nakledildi

Türkiye

MSB paylaştı! Hastaneye böyle nakledildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'da yanan ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan orman görevlisinin Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

08 Ağustos 2021, Pazar 23:50 Son Güncelleme:
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Muğla/Merkez Ardıçovası mevkisinde yanan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir orman görevlisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Arama Kurtarma helikopteri ile olay yerinden alınarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Yangınla mücadelede fedakârca görev yapan ve bu elim kazada yaralanan orman görevlimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

DHA



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