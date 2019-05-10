MSB paylaştı! Havada yakıt ikmalini böyle yaptılar

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), KC-135R tanker uçaklarının F16'lara havada yakıt ikmali yaptığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı

10 Mayıs 2019, Cuma 16:20 Son Güncelleme:
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MSB paylaştı! Havada yakıt ikmalini böyle yaptılar

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, F16'lara kesintisiz uçuş amacıyla havada yapılan yakıt ikmalinin görüntüleri yer aldı.     

Paylaşımda, "Önemli bir kuvvet çarpanı olarak Hava Kuvvetlerimizin küresel erişim yeteneğine sahip olmasını mümkün kılan KC-135R tanker uçaklarımız, muharip uçaklarımızın mühimmat, menzil ve uçuş süresi yönüyle kabiliyetlerini artırıyor" değerlendirmesinde bulunuldu.   

AA

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