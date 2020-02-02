MSB paylaştı: İşlem tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, 'koronavirüs' salgını nedeniyle Çin'deki Türkleri ve dost ülke vatandaşlarını yurda getiren askeri kargo uçağının arıtma işlemine tabi tutulduğunu açıkladı.
02 Şubat 2020, Pazar 22:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çin'in Vuhan kentinden gelen yolcu uçağımızın dün gece başlayan arıtma işlemleri tamamlandı. KBRN uzmanlarımız uçağın içini ve dışını detaylı şekilde arıtma işlemine tabi tuttu" denildi.
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin’in Vuhan kentinden, 32’si Türk 42 kişiyi getiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M tipi kargo uçak, 1 Şubat akşamı saat 21.00’de Etimesgut Askeri Havaalanı’na inmişti.
İlgili Haberler
DHA