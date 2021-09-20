Türkiye MSB paylaştı: İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun

MSB paylaştı: İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun

Türkiye

MSB paylaştı: İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçakların bugün saat 11.00-11.30 İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştireceğini açıkladı.

20 Eylül 2021, Pazartesi 01:44 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun. #Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek" denildi.





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