MSB paylaştı: İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçakların bugün saat 11.00-11.30 İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştireceğini açıkladı.
20 Eylül 2021, Pazartesi 01:44 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun. #Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek" denildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1439678585355243521
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