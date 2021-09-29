MSB paylaştı: SOLOTÜRK, Etna Yanardağı üzerinde uçtu
Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK'ün, Avrupa kıtasının en yükseği olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinden uçuş görüntülerini paylaştı.
29 Eylül 2021, Çarşamba 18:37 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "14 gün boyunca Çekya, İstanbul/Teknofest ve Malta'da toplam 7 hava gösterisi uçuşu yapan ve 7 bin kilometre yol giden SOLOTÜRK ekibimiz, Avrupa kıtasının en yüksek yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinde." ifadelerine yer verildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1443221389742419973
AA