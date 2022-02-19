MSB paylaştı: Türk F-16’ları Karadeniz üzerinde
Türk Hava Kuvvetlerinin vurucu gücü F-16 savaş uçaklarının cesur pilotları, Karadeniz üzerinde gerçekleştirdikleri önleme eğitimiyle güven verdi.
19 Şubat 2022, Cumartesi 22:36 Son Güncelleme:
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Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına ait 8 adet F-16 uçağı 30-35 bin fit irtifada deniz üstü yüksek irtifa önleme eğitimi gerçekleştirdi. Savaşan şahinlerin havada süzüldükleri nefes kesen görüntüler Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1495063293974695941?s=20&t=1r-NkP3kOMvyAT8-l-_65w
İHA
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