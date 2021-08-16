Türkiye MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Türkiye

MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesi bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışma sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 07:35 Son Güncelleme:
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Bakan Akar, Twitterdan yayımladığı mesajında "Kahmaran silah arkadaşımız, 15 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kaydetti. 

DHA

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