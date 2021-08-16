MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Bakan Akar, Twitterdan yayımladığı mesajında "Kahmaran silah arkadaşımız, 15 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kaydetti.

DHA