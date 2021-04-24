Türkiye MSB, "Pençe Şimşek" ve "Pençe Yıldırım" operasyonlarından ilk görüntüleri paylaştı

MSB, "Pençe Şimşek" ve "Pençe Yıldırım" operasyonlarından ilk görüntüleri paylaştı

Türkiye

MSB, 'Pençe Şimşek' ve 'Pençe Yıldırım' operasyonlarından ilk görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik dün akşam başlatılan "Pençe Şimşek" ve "Pençe Yıldırım" operasyonlarına ilişkin ilk görüntüleri paylaştı.

24 Nisan 2021, Cumartesi 21:10 Son Güncelleme:
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MSB’nin sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurlara karşı Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler." mesajıyla yapılan paylaşımda operasyonla ilgili görüntülerin bulunduğu videoya yer verildi.



Videoda Türk jetlerinin ve pilotların operasyona hazırlandığı, karadan ve havadan hedeflerin ateş altına alınıp isabetle vurulduğu anlara ait görüntüler bulunuyor.



AA

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