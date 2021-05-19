Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonda etkisiz hale getirilen sayısı 116'ya yükseldi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri gördükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 116 oldu." denildi.