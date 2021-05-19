Türkiye MSB, Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

MSB, Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Türkiye

MSB, Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Son dakika haberine göre, Pençe Yıldırım operasyonunda3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyuran MSB etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısını açıkladı.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 13:45 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonda etkisiz hale getirilen sayısı 116'ya yükseldi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri gördükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 116 oldu." denildi.

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