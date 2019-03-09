Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Dairesi Başkanlığı uzman Erbaş temini başvuru sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı "2019 Yılı Uzman Erbaş Temini" kapsamında 5 Mart tarihinde başlayan Seçim Aşaması Faaliyetleri için şartları taşıyan tüm adaylar çağrıldı. Peki, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Uzman Erbaş temini sonuçları açıklandı mı? İşte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Uzman Erbaş temini sonuçları…

Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

1. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı "2019 Yılı Uzman Erbaş Temini" kapsamında 05 Mart 2019 tarihinde başlayan Seçim Aşaması Faaliyetleri için başvuru şartlarını taşıyan tüm adayların gruplar halinde çağrılması planlanmıştır.

2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)'da hazır bulunacaklardır.

3. Seçim Aşaması Faaliyetleri 1 gün sürecektir.

4. Seçim Aşamaları;

a. Yazılı Sınav

b. Kayıt Kabul

c. Fiziki Değerlendirme

ç. Fiziki Yeterlilik Testi

d. Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

5. Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

6. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.

7. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

8. Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır" onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.

9. İlköğretim/ortaokul mezunu olan adaylar sadece Uzman Onbaşı, en az lise mezunu olan adaylar ise sadece Uzman Çavuş olarak değerlendirilecektir.

10. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

11. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

12. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

13. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

14. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

15. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında sınav ve mülakat süresince adaylara kumanya ve su ikramında bulunulacaktır.

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