MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
23 Kasım 2021, Salı 12:18 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.
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